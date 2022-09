Staatsbesuch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) und Izchak Herzog, israelischer Präsident (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Anschließend wird er in Berlin zusammen mit Bundespräsident Steinmeier einen Kranz am Denkmal für die ermordeten Juden Europas niederlegen. Am frühen Nachmittag werden Herzog und Steinmeier dann zu einem Besuch in der Gedenkstätte für das frühere Konzentrationslager Bergen-Belsen bei Celle erwartet.

In Bergen-Belsen starben mehr als 72.000 Menschen, unter ihnen Anne Frank, deren Tagebuch weltbekannt wurde. Herzogs Vater Chaim, ebenfalls israelischer Staatspräsident, gehörte 1945 als britischer Offizier zu den Soldaten, die das KZ Bergen-Belsen befreiten.

