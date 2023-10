Nahostkonflikt - Zerstörung im Gazastreifen (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

Genauere Angaben zum Beginn einer möglichen Offensive machte der Minister bei einem Treffen mit Infanteristen nicht. Israel hat nach den Terrorangriffen der militanten Palästinenser-Organisation Hamas zehntausende Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen.

Die israelische Armee geht außerdem gegen mutmaßliche Hamas-Mitglieder im Westjordanland vor. Bei Razzien und Zusammenstößen mit israelischen Soldaten sollen nach palästinensischen Angaben zehn Menschen getötet worden sein.

Erneut wurde in mehreren Teilen Israels Luftalarm ausgelöst, so etwa im Norden und in der Küstenstadt Aschkelon unweit des Gazastreifens. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde vom Libanon aus ein Ort nahe der Grenze mit Panzerabwehrraketen beschossen. Die libanesische Hisbollah-Miliz bestätigte Angriffe ihrer Kämpfer auf israelische Stellungen. Als Reaktion erwiderte die israelische Armee das Feuer.

20.10.2023