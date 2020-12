ISS am Morgenhimmel Weihnachten mit der Raumstation Von Dirk Lorenzen

Die ISS zieht als leuchtender Punkt über den Himmel (wegen der langen Belichtung erscheint die Station als Strichspur) (NASA/Ingalls)

In den kommenden zwei Wochen zeigt sich wieder die ISS am Himmel. Jeden Morgen sind ein bis zwei Überflüge zu beobachten.

Die Internationale Raumstation kreist in 400 Kilometern Höhe um die Erde – fünfzehneinhalbmal pro Tag. Dabei gibt es vier bis fünf Überflüge über Europa.

Allerdings sind die nur zu sehen, wenn es unten am Boden dunkel ist, auf Höhe der ISS aber die Sonne scheint. Überflüge mitten am Tag oder mitten in der Nacht sind unbeobachtbar.

Bis etwa zum 6. Januar zeigt sich die Raumstation jetzt von Deutschland aus am Morgenhimmel. Irgendwo am Südhimmel taucht die Station urplötzlich aus dem Schatten der Erde auf und zieht dann für wenige Minuten Richtung Osten.

Die ISS kreist jeden Tag mehr als 15mal um die Erde herum (NASA)

Die strahlend helle ISS ist auch aus der Großstadt nicht zu übersehen. Sie ist heller als alle Sterne am Himmel.

Zum 21. Mal verbringen Menschen die Feiertage in den Modulen in der Umlaufbahn. Traditionell hat die Besatzung am 1. Weihnachtstag frei. Nur das Trainingsprogramm gegen das Rückbilden von Muskeln und Knochen ist zu absolvieren.

Natürlich gibt es ein köstliches Essen mit Truthahn aus der Tüte. Weil auch rund um Weihnachten Raumfahrt-PR sehr wichtig ist, wird meist ein Video aufgenommen, in dem die Besatzung mit Weihnachtsmannmützen zu sehen ist. Oft gibt es sogar kleine Geschenke der Lieben am Boden, die diese Monate vorher mit Frachtkapseln nach oben geschickt haben.

Die genauen Zeiten, wann wir der Crew der Raumstation einen Weihnachtsgruß zuwinken können, finden auf den hier genannten Websites.