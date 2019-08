Wegen eines technischen Problems ist das Andockmanöver einer Sojus-Kapsel an der Internationalen Raumstation vorerst gescheitert.

Der Frachter habe sich wieder leicht von der ISS entfernt, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Ein weiterer Andockversuch sei bereits in Planung. An Bord des Raumfrachters sind Nahrungsmittel und Medikamente für die ISS-Besatzung sowie ein menschenähnlicher Roboter, der für schwierige Einätze im All getestet werden soll.