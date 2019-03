Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS hat heute erstmals das Raumschiff "Crew Dragon" des Privatunternehmens SpaceX betreten.

Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigen die Astronauten im Inneren der Kapsel gemeinsam mit der Testpuppe. Das Raumschiff hatte die ISS nach etwa 27 Stunden Flugzeit erreicht. Die Kapsel war gestern von Cape Canaveral in Florida gestartet. Seit dem Ende des amerikanischen Shuttle-Programms 2011 können US-Astronauten nur noch mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS fliegen. Die Nasa will noch in diesem Jahr erstmals Menschen mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen.