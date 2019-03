Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS hat heute erstmals das Raumschiff "Crew Dragon" des Privatunternehmens SpaceX betreten.

Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigen die Astronauten im Inneren der Kapsel gemeinsam mit der Testpuppe. Das Raumschiff war gestern von Cape Canaveral in Florida gestartet. Seit dem Ende des amerikanischen Shuttle-Programms 2011 können US-Astronauten nur noch mit russischen Sojus-Kapseln zur ISS fliegen. Die Nasa will noch in diesem Jahr erstmals Menschen mit einer SpaceX-Rakete ins All bringen lassen.