Die Weltraumtouristen sind von der ISS zurückgekehrt. (imago / JMH-Galaxy Contact)

Das teilte das in Houston ansässige Unternehmen Axiom Space mit, das den Flug organisiert hatte. Danach landete die SpaceX-Kapsel mit vier Personen an Bord im Golf von Mexiko. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass es geplant sei, bis Ende des Jahres weitere Kunden in die Umlaufbahn zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.