Nach sechs Monaten Einsatz auf der internationalen Raumstation sind drei Astronauten zur Erde zurückgekehrt.

Die beiden US-Astronauten und ihr russischer Kollege landeten planmäßig in der kasachischen Steppe. Anschließend wurden sie aus der Sojus-Kapsel geholt und medizinisch versorgt, weil sie sich nach mehreren Monaten in der Schwerelosigkeit erst wieder an die Erdanziehung gewöhnen müssen.