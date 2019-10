Die NASA will noch diese Woche den ersten von Frauen besetzten Außeneinsatz in der Geschichte der ISS starten.

Die NASA teilte auf Twitter mit, der Einsatz soll am Donnerstag oder Freitag stattfinden. Die beiden US-Astronautinnen Anne McClain und Christina Koch werden bei dem Einsatz ein defektes Batterie-Ladegerät austauschen.



Der erste rein weibliche Weltraumspaziergang an der Internationalen Raumstation sollte eigentlich schon Ende März stattfinden. Er musste damals abgesagt werden, weil McClain im All um fünf Zentimeter gewachsen war und deshalb nicht mehr in ein Raumanzug-Oberteil mittlerer Größe passte.



Es ist nicht ungewöhnlich, dass Raumfahrer in der Schwerelosigkeit an Größe zulegen. Weil die Bandscheiben im All nicht so stark belastet werden wie auf der Erde, kann sich die Wirbelsäule ausdehnen.



Bisher sind Frauen immer nur zusammen mit männlichen Kollegen draußen im All gewesen. Frauen bereisen schon lange den Weltrau: Die Russin Walentina Tereschkowa war 1963 die erste Frau im All.