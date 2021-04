Drei Raumfahrer aus den USA und Russland haben nach einem erfolgreichen Start vom Weltraumstützpunkt Baikonur die Internationale Raumstation erreicht.

Nach einem etwas mehr als dreistündigen Flug dockten sie an der ISS an. Das Trio aus zwei Russen und einem US-Amerikaner war heute an Bord der Sojus MS-18 in Kasachstan gestartet.



Die Mission erfolgte drei Tage vor dem 60. Jahrestag des ersten bemannten Weltraumflugs, den der sowjetische Kosmonaut Jury Gagarin bestritt. Zudem steht der 40. Jahrestag des ersten Flugs des Nasa-Spaceshuttles an.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.