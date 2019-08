Der zweite Versuch hat geklappt: Wie die Nasa meldet, ist eine russische Sojus-Raumkapsel an der Internationalen Raumstation ISS angedockt.

Das Manöver war am Wochenende noch gescheitert - womöglich wegen eines Fehlers im Funksystem der Internationalen Raumstation.



Die Rakete mit der Kapsel war Donnerstag von der Erde aus gestartet. An Bord ist ein menschenähnlicher, selbstlernender Roboter. Fedor heißt er. Er soll innerhalb von zehn Tage lernen, wie er die Raumfahrenden unterstützen kann. Der Kosmonaut Alexander Skwortsow soll ihn an die Schwerelosigkeit gewöhnen und ihm Tricks zeigen, zum Beispiel wie man mit einem Schraubenzieher umgeht. Langfristig soll der Roboter gefährliche Aufgaben wie Weltraumspaziergänge übernehmen.