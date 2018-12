Knapp zwei Monate nach dem missglückten Start einer Sojus-Rakete haben drei Raumfahrer heute sicher die Internationale Raumstation ISS erreicht.

Ihre Sojus-Kapsel dockte erfolgreich an der ISS an, wie die Raumfahrtbehörde in Moskau am Abend mitteilte. Die drei sollen das Team um den deutschen Astronauten Gerst verstärken, das am 20. Dezember die ISS verlässt.



Im Oktober hatte eine Sojus-Rakete kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan versagt, die Raumfahrer an Bord mussten notlanden, blieben aber unverletzt.