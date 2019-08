Im zweiten Anlauf ist das Andockmanöver einer Sojus-Kapsel an der Internationalen Raumstation gelungen.

Wie die US-Weltraumbehörde NASA mitteilte, ist das Manöver in der vergangenen Nacht erfolgreich verlaufen. Wegen eines technischen Problems war der erste Andockversuch am Samstag gescheitert. An Bord des Raumfrachters sind Nahrungsmittel und Medikamente für die ISS-Besatzung sowie ein menschenähnlicher Roboter, der für schwierige Einätze im All getestet werden soll.