Die Friedensgespräche für Afghanistan sollen im kommenden Monat in der Türkei fortgesetzt werden.

Verhandlungen zwischen Vertretern der afghanischen Regierung und der radikalislamischen Taliban sind dem türkischen Außenminister Cavusoglu zufolge für April in Istanbul geplant. Ein genaues Datum sowie Gesprächsinhalte werden demnach aktuell noch verhandelt. Die Gespräche in Istanbul sollen den Friedensprozess am Hindukusch unterstützen. Ein Abkommen sieht vor, dass alle ausländischen Truppen bis zum 1. Mai aus Afghanistan abziehen. Der Friedensprozess in dem Land war zuletzt ins Stocken geraten. Die USA werfen den Taliban vor, sich nicht an die Bestimmungen des geltenden Vertrags zu halten.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.