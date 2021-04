In der Türkei ist das Verfahren um den Anschlag auf eine deutsche Touristengruppe vor fünf Jahren neu aufgerollt worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, wurden vier Angeklagte wegen Beihilfe zu vorsätzlicher Tötung, wegen Mordversuchs und Verstoßes gegen die Verfassung zu lebenslanger Haft sowie zu 300 weiteren Jahren Gefängnis verurteilt. Insgesamt waren in diesem neuen Prozess 26 Personen angeklagt.



Ein Selbstmordattentäter hatte sich am 12. Januar 2016 inmitten einer deutschen Reisegruppe in der Istanbuler Altstadt in die Luft gesprengt. Dabei wurden zwölf Deutsche getötet und 16 weitere Menschen verletzt. Die ersten Urteile in diesem Fall waren wegen Verfahrensmängeln aufgehoben worden.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.