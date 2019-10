Die Behörden der türkischen Metropole Istanbul haben seit Mitte Juli mehr als 40.000 Migranten aus der Stadt abgeschoben.

Das geht aus einer Stellungnahme des Gouverneursamtes hervor. Rund 35.000 illegale Migranten müssten in ihre Heimatländer zurückkehren. Mehrere tausend bisher nicht registrierte syrische Flüchtlinge seien in Lagern außerhalb von Istanbul untergebracht worden.



Nach offiziellen Angaben sind in Istanbul etwa 500.000 Syrer offiziell gemeldet. Mindestens weitere 300.000 Syrer sollen sich dort aufhalten, aber in anderen Städten registriert sein.



Insgesamt hat die Türkei seit Beginn des Krieges im Nachbarland Syrien im Jahr 2011 rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen.