Der Kölner Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci wird in der Türkei unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Der 33-Jährige dürfe das Land für die weitere Dauer des Verfahrens nicht verlassen, entschied ein Gericht in Istanbul. Der Prozess soll Ende April fortgesetzt werden. An der Verhandlung in Istanbul nahmen auch der Kölner SPD-Abgeordnete Mützenich und der Journalist Günter Wallraff als Beobachter teil.



Demirci war im April vergangenen Jahres während eines Familienurlaubs festgenommen worden. Der Journalist hatte unter anderem für eine linke Nachrichtenagentur geschrieben. Er und mehr als 20 Mitangeklagte werden der Mitgliedschaft in der verbotenen linksextremen Partei MLKP verdächtigt.