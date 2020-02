Nach der Bruchlandung einer Passagiermaschine am Istanbuler Flughafen ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen.

Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden zudem 179 Menschen verletzt. Das sind 22 mehr als zunächst angegeben. Die Maschine der türkischen Gesellschaft Pegasus war nach einer harten Landung von der Rollbahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten. Insgesamt befanden sich 183 Menschen an Bord. Warum es zu der Bruchlandung kam, ist bislang nicht bekannt. Das Wetter war zu dem Zeitpunkt stürmisch und regnerisch.



Erst Anfang Januar war ein Flugzeug derselben Gesellschaft während einer Landung in Istanbul von der Rollbahn abgekommen.