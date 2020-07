In der Hagia Sophia in Istanbul ist zum ersten Mal seit 86 Jahren ein muslimisches Gebet abgehalten worden.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, nahmen Hunderte Menschen im Beisein des türkischen Präsidenten Erdogan an dem Gebet in der Moschee teil; auch auf dem Vorplatz versammelten sich Tausende Menschen im Freien, um das Gebet mitzuverfolgen. Erdogan hatte die Umwandlung des Gebäudes in eine Moschee angeordnet, nachdem das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei zuvor den jahrzehntelang geltenden Museumstatus des Gebäudes aufgehoben hatte.



Fast 1.000 Jahre war die Hagia Sophia die Hauptkirche des byzantinischen Reiches. 1453 machten die osmanischen Eroberer daraus eine Moschee. Der Gründer der türkischen Republik, Mustafa Kemal "Atatürk", erklärte das Bauwerk 1934 zum Museum.



Ihre erneute Umwandlung in eine Moschee durch die Regierung Erdogan löste international Proteste aus. Der Schritt wurde vielfach als eine Belastung für den Dialog zwischen den Kulturen kritisiert und als Beleg dafür, dass sich die Türkei weiter von Europa entferne.