In der Hagia Sophia in Istanbul ist zum ersten Mal seit 86 Jahren ein muslimisches Gebet abgehalten worden.

Auch der türkische Präsident Erdogan und weitere hochrangige Politiker kamen zum ersten Freitagsgebet seit der umstrittenen Umwandlung des ehemaligen Museums in eine Moschee. Erdogan selbst zitierte zu Beginn einige Koranverse. Er betonte, dass die Hagia Sophia nun zu ihrem Ursprung zurückgefunden habe. Fast 1.000 Jahre war das Bauwerk die Hauptkirche des byzantinischen Reiches. 1453 machten die osmanischen Eroberer daraus eine Moschee, 1934 wurde es zum Museum. Während des heutigen Freitagsgebets wurden die Fresken und Mosaike aus christlich-byzantinischer Zeit verhängt.



Auf dem Platz vor der Moschee sowie in den umliegenden Straßen und in Cafes versammelten sich zehntausende Menschen, die das Geschehen auf Videoleinwänden verfolgten. Etliche Straßen in Istanbul wurden für den Verkehr gesperrt.