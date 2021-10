Der türkische Präsident Erdogan hat bei einem Treffen mit Bundeskanzkerin Merkel deren Zusammenarbeit mit seinem Land gelobt.

Erdogan sagte nach der Unterredung in der Präsidentenvilla in Istanbul, Merkel habe immer einen vernünftigen und lösungsorientierten Ansatz gepflegt. Er hoffe, diese gute Zusammenarbeit mit der künftigen Bundesregierung fortführen zu können.



Nach Angaben von Merkels Sprecher Seibert ging es bei dem Abschiedbesuch der Kanzlerin unter anderem um die Rolle der Türkei als Nato-Partner und das Flüchtlingsabkommen mit der EU. Auch der Umgang der Türkei mit den Bürgerrechten sollte besprochen werden. In dem Land sind mehrere deutsche Staatsbürger inhaftiert, meist wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda. Nach Angaben des Auswärtigen Amts liegt ihre Zahl im "mittleren zweistelligen Rahmen".

