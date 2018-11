In der Türkei steht heute erneut ein Deutscher wegen angeblicher Verbindungen zu Terroristen vor Gericht.

Der Kölner Sozialwissenschaftler und Journalist Adil Demirci war im April während eines Kurzurlaubs in Istanbul festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Mitglied in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei zu sein. Demirci weist alle Vorwürfe zurück.



Das Auswärtige Amt kündigte an, Generalkonsul Reiffenstuel werde den Prozess im Gerichtssaal verfolgen. Es ist bereits der dritte Prozess gegen einen deutschen Staatsbürger wegen Terrorvorwürfen seit Oktober.