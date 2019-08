Erstmals seit Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 wird in dem Land eine Kirche gebaut.

Zum Baubeginn in Istanbul kündigte Präsident Erdogan an, dass das Gebäude in zwei Jahren fertiggestellt sein soll. Das Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche für Istanbul und Ankara, Yusuf Cetin, sprach von einem historischen Tag.



Seit der Republikgründung im Jahr 1923 durfte die christliche Minderheit in der Türkei ihre Kirchen zwar renovieren, ein Neubau war bislang aber noch nicht genehmigt worden.