In Istanbul hat es nach einer Performance gegen Gewalt an Frauen Festnahmen gegeben.

Mehrere Frauen hatten einen Protest-Tanz aufgeführt, der von Aktivistinnen aus Chile initiiert wurde und seitdem um die Welt geht. Auch in Deutschland gab es bereits Demonstrationen. Nach der Performance am Fähr-Anleger im asiatischen Teil von Istanbul kam zu den Festnahmen. Betroffen war unter anderem die Vorsitzende einer Frauenorganisation.



Gewalt gegen Frauen ist in der Türkei ein verbreitetes Problem. Frauenorganisationen kritisieren, Vergewaltiger und Mörder bekämen oft nur geringe oder keine Strafen.