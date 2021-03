Nahe dem Taksim-Platz in Istanbul haben etwa eintausend Frauen gegen Gewalt durch Männer und eine schleppende Strafverfolgung protestiert.

Laut Beobachtungen von Frauenrechtsgruppen ist die Zahl der Femizide in der Türkei zuletzt stark gestiegen. Allein in diesem Jahr seien schon mehr als 50 Opfer zu beklagen. Die Teilnehmerinnen verlangten von der türkischen Regierung ein Bekenntnis zu einem europäischen Übereinkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Bei einer weiteren Kundgebung in Istanbul protestierten hunderte uigurische Frauen gegen die Unterdrückung ihrer Volksgruppe in China. Bei einem Protestmarsch nahe dem chinesischen Konsulat forderten sie die Schließung aller Umerziehungslager in der Provinz Xinjiang.



Auch in einigen lateinamerikanischen Städten gingen zahlreiche Menschen auf die Straße. Besonders große Demonstrationen gab es in Santiago de Chile und der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. In Mexiko-Stadt wurde eine Protestveranstaltung laut Polizei von gewaltbereiten Männern unterwandert. In der Folge kam es zu Angriffen auf Einsatzkräfte, bei denen mehr als 60 Polizisten verletzt wurden. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá wurden Scheiben eingeschlagen und Molotow-Cocktails geworfen.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.