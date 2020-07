Nach der Gerichtsentscheidung zur Hagia Sofia in Istanbul soll das Gebäude nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan für muslimische Gebete geöffnet werden. Die Hagia Sophia werde der Aufsicht der Religionsbehörde unterstellt, schrieb Erdogan auf Twitter. Zuvor hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den seit 1935 bestehenden Status eines Museums aberkannt und damit den Weg für eine Umwandlung in eine Moschee freigemacht.

Die Hagia Sophia ist derzeit ein Museum und als Teil des historischen Viertels in Istanbul als Weltkulturerbe gelistet. Die Unesco hatte die Türkei vor einer Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee gewarnt. Der Kuppelbau in Istanbul gehöre zum Weltkulturerbe, und damit seien eine Reihe von Zusagen und rechtlichen Verpflichtungen verbunden, erklärte die UNO-Organisation in Paris. Sie rief die Regierung in Ankara zum Dialog auf.



Die Hagia Sophia ("Göttliche Weisheit") wurde im Jahr 537 als Reichskirche des griechisch-orthodoxen Kaiserreichs Byzanz geweiht und war die größte Kirche des Christentums. Nach der Eroberung Konstantinopels, des heutigen Istanbul, durch die türkischen Osmanen wurde sie 1453 zur Moschee und mit Minaretten versehen.

Republikgründer Mustafa Kemal "Atatürk" wandelte sie 1934 zum Museum um. Seit 2004 versuchte eine nationalistische Vereinigung für Denkmalschutz, die Hagia Sophia wieder als islamisches Gotteshaus zu nutzen, scheiterte damit jedoch wiederholt.