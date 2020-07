Die weltberühmte Hagia Sophia in Istanbul ist wieder eine Moschee. Rund 90 Jahre nach der Umwandlung in ein Museum ordnete Präsident Erdogan die Öffnung des Gebäuses zum islamischen Gebet an. Zudem übergab er die Leitung der Moschee der Religionsbehörde Diyanet. Vorangegangen war eine Entscheidung des obersten Verwaltungsgerichts in Ankara.

Die Richter stuften die im Jahr 1934 vollzogene Umwandlung des Kuppelbaus in ein Museum als unrechtmäßig ein.



Die Hagia Sophia wurde im sechsten Jahrhundert erbaut und galt als bedeutendste Kathedrale des christlichen Kaiserreichs von Byzanz. Nach der Eroberung Konstantinopels - des heutigen Istanbuls - durch die Osmanen wurde das Gebäude im 15. Jahrhundert zur Moschee.



Griechenland und die russisch-orthodoxe Kirche reagierten empört auf den Gerichtsbeschluss. Die UNESCO verwies auf den Status als Weltkulturerbe und erklärte, ein Staat dürfe keine Veränderung an einem so herausragenden universellen Monument wie der Hagia Sophia vornehmen.