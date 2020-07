Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat offenbar den Status der Hagia Sophia in Istanbul als Museum annulliert und damit den Weg zur Nutzung als Moschee freigemacht. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Hagia Sophia ist derzeit ein Museum und als Teil des historischen Viertels in Istanbul als Weltkulturerbe gelistet. Die Unesco hatte die Türkei vor einer Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee gewarnt.

Der Kuppelbau in Istanbul gehöre zum Weltkulturerbe, und damit seien eine Reihe von Zusagen und rechtlichen Verpflichtungen verbunden, erklärte die UNO-Organisation in Paris. Sie rief die Regierung in Ankara zum Dialog auf.



Staatspräsident Erdogan hatte im Juni erklärt, nach der Entscheidung des Gerichts werde seine Regierung die notwendigen Schritte unternehmen, um aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee zu machen.