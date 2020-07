Der Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder des Journalisten Jamal Khashoggi hat in Istanbul in Abwesenheit der Angeklagten begonnen.

Zum Auftakt gab dessen Verlobte Cengiz eine Erklärung ab, wie "Reporter ohne Grenzen" mitteilte. Anschließend seien Zeugen befragt worden.



Angeklagt sind 20 saudi-arabische Staatsbürger, darunter zwei Berater des Kronprinzen Mohammed. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Beschuldigten lebenslange Haft.



Der im Exil in den USA lebende Khashoggi war 2018 in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen, um Dokumente für seine geplante Hochzeit abzuholen. Es gilt als sicher, dass er dort von einer eigens angereisten saudischen Einheit ermordet wurde. Seine Leiche konnte bis heute nicht gefunden werden.



In einem eigenen Prozess in Saudi-Arabien waren im vergangenen Jahr fünf Männer zum Tode verurteilt worden. Drei weitere erhielten Gefängnisstrafen.