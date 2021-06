Ein türkisches Gericht hat die Kölnerin Gönül Örs zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Eine Ausreisesperre gegen sie wurde allerdings aufgehoben, wie die Richter in Istanbul entschieden. Die Staatsanwaltschaft hatte Örs unter anderem Terrorpropaganda für die kurdische Rebellenorganisation PKK vorgeworfen. Hintergrund der Anklage ist eine Protestaktion im Jahr 2012 auf einem Schiff auf dem Rhein in Köln. Örs wird laut Gerichtsakten vorgeworfen, mit neun weiteren Personen das Schiff besetzt, Banner aufgehängt und PKK-Slogans gerufen zu haben. Sie weist die Vorwürfe zurück. Örs wurde 2019 festgenommen, als sie ihre in der Türkei inhaftierte Mutter besuchen wollte, und stand später unter Hausarrest.

