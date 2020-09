Das Expertengremium des Europarats zu Gewalt gegen Frauen hat Belgien zu Nachbesserungen aufgefordert.

Programme zur Unterstützung von Betroffenen enthielten zu oft noch Stereotype, heißt es in einem Bericht des Gremiums. Außerdem müsse die behördenübergreifende Zusammenarbeit und der Austausch mit Frauenrechtsorganisationen gestärkt werden. Die belgische Regierung solle eine klare Strategie für die Ausbildung von Fachkräften in dem Bereich entwickeln.



Die Experten untersuchten nach eigenen Angaben erstmals die praktische Anwendung der sogenannten Istanbul-Konvention in Belgien. Die Konvention wurde 2011 vom Europarat ausgearbeitet und soll einen europaweiten Rechtsrahmen schaffen, um Frauen vor Gewalt zu schützen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.