Die SPD-Politikerin Akgün befürchtet eine zunehmende Unterdrückung der Frauen in der Türkei.

Konservative Kräfte hätten in den vergangenen Jahren stark an Macht gewonnen, sagte Akgün im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der jetzt diskutierte Austritt der Türkei aus der sogenannten "Istanbul-Konvention für Frauenrechte" wäre ein Schritt in Richtung eines islamischen Staates - vergleichbar etwa mit der Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Beides seien Mosaiksteinchen im Gesamtbild eines islamischen Staates, so die SPD-Politikerin.



In der Türkei hatten diese Woche Tausende Frauen gegen häusliche Gewalt demonstriert. Anlass waren Äußerungen von Regierungspolitikern, die die Istanbul-Konvention als "falsch" bezeichnet hatten. Die vom Europarat ausgearbeitete Übereinkunft von 2011 ist das weltweit erste verbindliche Abkommen gegen Gewalt an Frauen, von Vergewaltigung in der Ehe bis zur weiblichen Genitalverstümmelung. Auch in Polen gibt es Überlegungen, aus der Istanbul-Konvention auszusteigen. Andere osteuropäische Staaten wehren sich ebenfalls gegen die Vereinbarung. Mehr dazu erfahren Sie im Bericht unseres EU-Korrespondenten Peter Kapern.