Bundeskanzlerin Merkel hat in Istanbul gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdogan den neuen Campus der Türkisch-Deutschen Universität eröffnet.

Merkel sprach sich dafür aus, die wissenschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. Hier finde ein kultureller Austausch statt, der für beide Länder bereichernd sei, erklärte die Kanzlerin. Die Türkisch-Deutsche Universität wurde 2008 gegründet und bislang mit rund 28 Millionen Euro aus Bundesmitteln gefördert. Der Lehrbetrieb startete im Wintersemester 2013. Zukünftig sollen hier 5.000 Studierende lernen und forschen.

Rechtsstaatlichkeit soll Thema sein

Zuvor hatte Merkel in Istanbul bereits Wirtschaftsvertreter getroffen. Im Mittelpunkt ihres Besuchs steht ein Gespräch mit Präsident Erdogan. Es wird erwartet, dass die Bundeskanzlerin auch das Thema der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ansprechen wird. Offiziellen Angaben zufolge werden derzeit 59 deutsche Staatsbürger in türkischen Gefängnissen festgehalten. Auch die Bürgerkriege in Libyen und Syrien sowie die Flüchtlingspolitik sollen Thema sein.



Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff forderte die Kanzlerin auf, sich in der Flüchtlingsfrage nicht erpressen zu lassen. Der CDU-Europaabgeordnete Gahler trat im Deutschlandfunk (Audio-Link) türkischen Vorwürfen entgegen, die im Flüchtlingsabkommen zugesagten Gelder seien nicht vollständig gezahlt worden.