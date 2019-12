In der türkischen Metropole Istanbul hat die Polizei bei einem Großeinsatz 20 mutmaßliche Kämpfer der IS-Miliz festgenommen.

Wie die Polizei heute mitteilte, wurden bei dem Einsatz am Dienstag und gestern 48 verdächtige Objekte durchsucht. Über die Staatsangehörigkeiten der Festgenommenen wurde nichts mitgeteilt. Die Türkei will aufgegriffene IS-Kämpfer und -Anhänger konsequenter in ihre Heimatländer abschieben.