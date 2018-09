In Istanbul hat die Polizei erneut eine friedliche Demonstration der sogenannten "Samstagsmütter" verhindert.

Mit gepanzerten Fahrzeugen sei die Gruppe daran gehindert worden, am Galatasaray-Platz im Zentrum der türkischen Stadt zusammenzukommen, wie lokale Medien berichteten. Eine ähnliche Mahnwache in der Kurdenmetropole Diyarbakir wurde Berichten zufolge ebenfalls verhindert.



Vergangene Woche war die Polizei mit Tränengas und Plastikgeschossen gegen die Zusammenkunft der teils betagten Frauen, ihrer Verwandten und Unterstützer vorgegangen. Die "Samstagsmütter" fordern Gerechtigkeit für in den 80er und 90er Jahren verschleppte Menschen, die vor allem aus den Kurdengebieten im Südosten der Türkei stammten.