Der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu in Istanbul ist vertagt worden.

Der Richter erklärte direkt nach Beginn der Anhörung, die nächste Sitzung sei für den 23. Mai angesetzt. Dann solle ein geheimer Zeuge per Videoschalte befragt werden. Angeklagt sind neben Tolu und deren Ehemann Corlu auch 21 weitere Personen. Die türkische Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Terrorpropaganda vor. Tolu hält die Vorwürfe für politisch motiviert.



Die Journalistin hatte in Istanbul für die linke Nachrichtenorganisation ETHA gearbeitet und war im April 2017 festgenommen worden. Sie verbrachte mehrere Monate in Untersuchungshaft und konnte die Türkei aufgrund einer mittlerweile wieder aufgehobenen Ausreisesperre zunächst nicht verlassen.