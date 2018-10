In Istanbul ist der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu fortgesetzt worden.

Die 33-Jährige reiste für den Gerichtstermin aus Deutschland an. Sie wolle sich persönlich für einen Freispruch einsetzen und ihren ebenfalls angeklagten Mann unterstützen, sagte Tolu beim Eintreffen am Justizpalast.



Die türkische Staatsanwaltschaft wirft der Journalistin Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vor. Sie war von April bis Dezember des vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Im August wurde eine Ausreisesperre aufgehoben und Mesale Tolu kehrte mit ihrem kleinen Sohn nach Deutschland zurück. Ihr Mann, der türkischer Staatsbürger ist, darf die Türkei dagegen nicht verlassen.