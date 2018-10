Der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu wird heute in Istanbul fortgesetzt.

Die 33-Jährige hat angekündigt, dass sie persönlich vor Gericht erscheinen will. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, damit wolle sie auch ihren ebenfalls angeklagten Mann unterstützen.



Die Staatsanwaltschaft wirft der Journalistin Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vor - in diesem Fall geht es um die verbotene linksextreme Gruppierung MLKP.



Mesale Tolu war Ende April 2017 festgenommen worden und kam im vergangenen Dezember frei. Ihre Ausreisesperre wurde aber erst Monate später aufgehoben. Im August kehrte sie nach Deutschland zurück.