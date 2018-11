Vor einem Strafgericht in Istanbul hat am Mittag der Prozess gegen den Deutschen Adil Demirci begonnen.

Der Kölner Sozialarbeiter war im April während eines Kurzurlaubs in der Türkei inhaftiert worden. Die Staatsanwaltschaft legt Demirci unter anderem Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei zur Last. Diese gilt in der Türkei als Terrororganisation. Demirci weist alle Vorwürfe zurück. Zusammen mit ihm stehen 22 weitere Angeklagte wegen ähnlicher Anschuldigungen vor Gericht.