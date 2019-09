An der Hagia Sophia in Istanbul sind nach Angaben von Forschern Haarrisse entdeckt worden.

Experten der Dardanellen-Universität erklärten, sollten keine Maßnahmen ergriffen werden, könnten die Risse eine gefährliche Größe annehmen. Bei der Untersuchung sei auch festgestellt worden, dass sich die vorbeifahrende Straßenbahn und schwere LKW nachteilig auf den Bau auswirkten. Für den Privatverkehr ist die Gegend um die Hagia Sophia gesperrt. Bei der Untersuchung mit einem Bodenradar wurden im Fundament den Angaben zufolge keinerlei Schäden entdeckt. Istanbul liege in einem Erdbebengebiet, aber die Hagia Sophia habe dadurch bisher kaum Schaden genommen. Allerdings gebe es im Inneren einige Bereiche, die einer Restauration bedürften, so der Bericht der Universität.



Diskussionen gibt es über Klimaanlagen, die an der Hagia Sophia angebracht wurden. Die Bau-Historikerin Zeynep Ahunbay sagte, dass diese den Gleichklang und die Erscheinung des Baus negativ beeinflussten. Solche Anbauten passten zu einem Kulturerbe wie der Hagia Sophia nicht. Die Museumsleitung sagte, die Klimaanlagen seien für die Beschäftigten installiert worden.



Die Hagia Sophia (gebaut im 6. Jahrhundert) ist laut Brockhaus das bedeutendste Zeugnis frühbyzantinischer Kunst. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen wurde die Kirche zu einer Moschee umgebaut; nach der Gründung der türkischen Republik durch Mustafa Kemal Atatürk wurde sie zum Museum. Es gibt allerdings immer wieder Bestrebungen, sie wieder zu einer Moschee zu machen. Gläubige können derzeit in einer kleineren Moschee auf dem Gelände beten.