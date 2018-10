Im Fall des saudischen Journalisten Kashoggi haben Ermittler der türkischen Polizei in Istanbul das Konsulat Saudi-Arabiens durchsucht.

Sie hätten das Gebäude heute früh wieder verlassen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Es seien unter anderem Bodenproben aus dem Garten entnommen worden, hieß es. Kashoggi hatte am 2. Oktober einen Termin im Konsulat und ist seither verschwunden. Die Türkei hat die Befürchtung geäußert, dass er ermordet wurde. Saudi-Arabien hat das bislang bestritten.



Der US-Sender CNN meldet inzwischen, Saudi-Arabien bereite einen Bericht zu dem Fall vor. Darin werde eingestanden, dass Khashoggi in Folge einer Befragung gestorben sei, die - so wörtlich - schiefgelaufen sei. CNN beruft sich auf zwei Quellen.



Khashoggi lebte zuletzt in den USA und schrieb regelmäßig für die "Washington Post". Er gilt als Kritiker der Führung in Riad.