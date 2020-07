Die türkische Staatsanwaltschaft will Berufung einlegen im Fall des verurteilten Journalisten Deniz Yücel.

Wie die Zeitung "Die Welt" berichtet, stuft die Staatsanwaltschaft Istanbul das Urteil gegen Yücel als zu mild ein. Yücel war wegen angeblicher "Terrorpropaganda" in Abwesenheit zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als 15 Jahre Gefängnis gefordert.



Auch Yücel hat angekündigt, den Gerichtsentscheid anzufechten. Er nannte das Urteil "erbärmlich". Menschenrechtsorganisationen und die Bundesregierung hatten den Prozess gegen Yücel immer wieder als politisch motiviert gewertet. Außenminister Maas sagte, die Entwicklung trage nicht dazu bei, Vertrauen in die Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze in der Türkei aufzubauen.