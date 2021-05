Ein Vertrauter des getöteten IS-Chefs Bagdadi ist Medienberichten zufolge in Istanbul festgenommen worden.

Der Afghane sei bereits im Bezirk Atasehir aufgegriffen worden, melden die Nachrichtenagenturen Anadolu und DHA unter Berufung auf die Polizei. Er werde nun dem Haftrichter vorgeführt. An dem Einsatz sei auch der türkische Geheimdienst beteiligt gewesen. Der Verdächtige soll Ausbildungslager für den IS organisiert haben und an wesentlichen Entscheidungen der Terrormiliz beteiligt gewesen sein. Auch soll er Bagdadi geholfen haben, aus dem Irak nach Syrien zu gelangen und sich dort zu verstecken. Weiter heißt es, in die Türkei soll er mit einem gefälschten Pass eingereist sein.



Bagdadi war im Herbst 2019 bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Syrien getötet worden.

