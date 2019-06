Bundestags-Vizepräsidentin Roth hat den Ausgang der wiederholten Bürgermeisterwahl in Istanbul als Erfolg der Demokratie gewürdigt.

Die Grünen-Politikerin sagte dem Deutschlandfunk, viele Menschen seien mit dem polarisierenden Politikstil von Präsident Erdogan nicht einverstanden. Dass auch viele konservative Istanbuler für den Wahlsieger Imamoglu von der oppositionellen CHP gestimmt hätten, zeige zudem, dass viele mit der Wahlwiederholung nicht einverstanden gewesen seien, so Roth. Nach dem Sieg Imamoglus habe in der Stadt eine überschwängliche Freude darüber geherrscht, dass demokratische Wahlen einen Wechsel herbeiführen könnten.



Roth äußerte die Hoffnung, dass sich die neue Stimmung in der Stadt auch positiv auf den Prozess um die Gezi-Proteste auswirken wird. Seit heute müssen sich der Intellektuelle Osman Kavala und 15 weitere Aktivisten vor Gericht verantworten. Ihnen wird unter anderem versuchter Umsturz der Regierung im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten von 2013 vorgeworfen. Das Verfahren wird international kritisiert. Roth sprach von konstruierten Vorwürfen. Wörtlich sagte sie, wenn die Türkei noch einen Rest unabhängiger Justiz habe, müsse es zu einem Freispruch kommen.