Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat dem früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, Gbagbo, unter Auflagen die Ausreise aus Belgien erlaubt.

Das in Den Haag ansässige Gericht entschied, dass der 73-Jährige in ein anderes Land reisen darf, sofern dieses bereit sei, ihn einreisen zu lassen. Der frühere Staatschef und sein Vertrauter Blé Goudé waren im Januar 2019 aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt und wirft beiden vor, bei blutigen Unruhen nach der Präsidentschaftswahl in der Elfenbeinküste im Jahr 2010 für schwere Verbrechen verantwortlich zu sein, etwa durch Anstachelung zu Gewalttaten. Damals waren mehr als 3.000 Menschen getötet worden. Gbagbo lebt derzeit in Brüssel, Blé Goudé in Den Haag.



Unklar blieb nach der Entscheidung, ob Gbagbo auch zurück in die Elfenbeinküste reisen kann, sollten die dortigen Behörden dies genehmigen.