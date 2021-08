Der Internationale Strafgerichtshof sieht die Voraussetzungen für ein Verfahren gegen Venezuela.

Die autoritäre Regierung von Präsident Maduro habe mindestens seit 2017 Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, die in die Zuständigkeit des Gerichts fielen, heißt es in einem jetzt veröffentlichten Bericht der ehemaligen Chefanklägerin Bensouda. Angeführt werden unter anderem das teils gewaltsame Vorgehen gegen die Opposition in Venezuela und die fehlende Unabhängigkeit der Justiz.



Der derzeitige Chefankläger Khan muss nun entscheiden, ob er ein offizielles Ermittlungsverfahren eröffnet. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord.

