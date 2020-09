Der Hacker-Angriff auf die Düsseldorfer Uni-Klinik ist möglicherweise von Russland aus gesteuert worden.

Das nordrhein-westfälische Justizministerium hat Hinweise darauf, dass die Hacker eine Schadsoftware namens "DoppelPaymer" in das System eingespielt haben. Dabei handele es sich um einen sogenannten Verschlüsselungstrojaner, den eine russische Hacker-Gruppe bereits in zahlreichen anderen Fällen weltweit gegen Unternehmen und Institutionen eingesetzt habe. Das teilte das Ministerium in einem Bericht an den Rechtsausschuss mit.



Durch den Angriff vor zwei Wochen war das IT-System der Uni-Klinik Düsseldorf ausgefallen. Offenbar hatten die Hacker erpresserische Absichten und wollten ursprünglich die Heinrich-Heine-Universität lahmlegen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Computersabotage.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.