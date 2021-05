Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, ruft Firmen zu mehr Maßnahmen gegen Hackerangriffe auf.

Schönbohm sagte "Zeit Online", es werde den Angreifern zu leicht gemacht. Unternehmen schlössen bekannte Sicherheitslücken oft zu langsam. So seien von einer Schwachstelle im Microsoft Exchange Server anfangs 65.000 Server in Deutschland betroffen gewesen, vor zwei Wochen noch um die 4.000. Diese Firmen seien völlig ungeschützt, betonte Schönbohm.



Der BSI-Chef ergänzte, er sehe aktuell insbesondere bei Krankenhäusern eine Gefahr für Hackerangriffe. Dafür habe sein Amt zwar inzwischen branchenspezifische Standards entwickelt. Bis zur Umsetzung brauche es aber Zeit.



In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Angriffe mit Schadprogrammen auf Krankenhäuser gegeben. So musste die Universitätsklinik Düsseldorf ihren Betrieb im vergangenen Jahr wegen eines Cyberangriffs vorübergehend einschränken.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.