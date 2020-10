Betrüger im Internet haben mit gezielten Hacker-Angriffen massiven Schaden in Deutschland angerichtet.

Das geht aus dem Jahresbericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik hervor, der heute in Berlin veröffentlicht wurde. Mit gut getarnten, mehrstufigen Angriffen hätten die Täter wahrscheinlich auch Lösegeld in größerem Umfang kassiert. In der Regel geschehe der Hacker-Angriff über Anhänge und Links in E-Mails von real existierenden Kollegen oder Geschäftspartnern. Würden diese geöffnet, könnten Benutzerkonten abgezogen und alle Daten des Opfers verschlüsselt werden. Wer seine Daten dann zurückbekommen wolle, werde oftmals zur Kasse gebeten, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.