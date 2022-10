Bahn-Sabotage

Reparaturarbeiten an der sabotierten Stelle in Berlin-Hohenschönhausen. (John Boutin / dpa )

Die zwei in Berlin und Herne durchtrennten Kabel hätten ein koordiniertes Vorgehen gezeigt, sagte der Sprecher des Fachleute-Gremiums "Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen". Die Täter hätten Informationen über die Trassenführung und die Folgen eines Ausfalls gehabt. Dies lasse auf jeden Fall auf ein hohes Maß an krimineller Energie und umfangreiche Vorbereitung schließen. Womöglich habe es sich um eine Art Testdurchlauf gehandelt, um die Auswirkungen einer solchen Tat zu sehen. Am Samstag hatten Unbekannte mit Sabotageakten für einen mehrstündigen Stillstand des Zugverkehrs in Norddeutschland gesorgt.

In der Angelegenheit ermittelt inzwischen der Staatschutz beim Berliner Landeskriminalamt. Ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen.

